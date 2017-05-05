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"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, "Ligin en zor maçına çıkıyoruz." dedi.

"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, "Ligin en zor maçına çıkıyoruz." dedi.

05 Mayıs 2017 Cuma 15:43
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"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"

Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, yaptığı açıklamada, sürpriz sonuçlar alabilen ve kendini göstermek isteyen bir oyuncu grubuna sahip bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Nitekim son oynadıkları oyunlarda transferin gözdesi olmuş 3-4 oyuncuları var. Antalyaspor ve Beşiktaş maçının sonuçları asla aldatmasın. Adanaspor, her dakika pozisyona girebilen ve pozisyon verebilen bir takım." diye konuştu.

Önceliklerinin iyi savunma yapmak olduğunun altını çizen Özat, "Önceliğimiz iyi savunma yapmak, sonra da bir gol bulup maçı istediğimiz gibi bitirebilmek. Erken gol bulursak farklı şeyler olabilir. Hafta başında oyuncularıma da 'sezonun en zor maçı' olacağını söyledim." ifadelerini kullandı. 

Kadro netleşmedi 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yarın Adanaspor karşısında 3-4 oyuncusunu dinlendirmeyi düşündüğünü vurgulayarak, henüz kadroya karar vermediğini söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiÜmit ÖzatAdanasporLigMaç
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