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Ligde son hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde son hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:33
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Ligde son hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor: Suat Arslanboğa

3 Haziran Cumartesi:

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Barış Şimşek

17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Adanaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

17.00 Trabzonspor-Bursaspor: Fırat Aydınus

17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

AA

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LigHakem
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