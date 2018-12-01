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Lider Medipol Başakşehir yara aldı

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Lider Medipol Başakşehir yara aldı

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:22
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Lider Medipol Başakşehir yara aldı

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. 

Bu sezon ikinci yenilgisini alan turuncu-lacivertli ekip, 30 puanda kaldı. Haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider giren İstanbul ekibi, bu puan kaybına rağmen 14. haftayı da lider tamamlayacak.

Son 3 maçında 2. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor ise puanını 18'e yükseltti. 

Medipol Başakşehir, 11 maç sonra kaybetti

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 11 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligde son yenilgisini 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa karşısında 2-1'lik sonuçla alan Medipol Başakşehir, 11 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul ekibinin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de bu yenilgiyle bitti. 

İç sahadaki yenilmezlik serisi de sona erdi

Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan turuncu-lacivertli ekibin evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu karşılaşmadan önce sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmemişti. 

Sivasspor'da büyük coşku

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, karşılaşma sonrasında galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kendilerini desteklemek için tribündeki yerini alan taraftarlarıyla karşılıklı tezahürat yapan oyuncuların sevinci, soyunma odasında da sürdü. 

Medipol Başakşehir'in Sivasspor'a şansı tutmuyor

Turuncu-lacivertli ekibin, Demir Grup Sivasspor karşısında ligdeki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi.

Rakibiyle oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, geçen sezon da sahasında rakibi ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara almıştı.

Medipol Başakşehir, ligdeki son 5 maçta rakibine 2 kez yenilirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. 

Emre Belözoğlu 10 maç sonra ilk 11'de

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak ligin 3. haftasında turuncu-lacivertli ekibin sahasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Emre, bu karşılaşmadan sonra oynanan 10 mücadelede ilk 11'de yer alamamıştı. 

Maç öncesi anlamlı destek

Karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik "90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol" pankartıyla çıktı.

Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirSivasspor
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