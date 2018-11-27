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Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

27 Kasım 2018 Salı 09:09
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Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip

İZMİR

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Bajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Beto pozisyonu uzaklaştırdı. 

6. dakikada ceza sahası içinde Titi ile mücadele eden Bajic yerde kaldı. Oyunu devam ettiren ve daha sonra VAR'a giden Bülent Yıldırım, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 9. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Mossoro'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Visca'nın şutunda Reis'ten dönen top tekrar Visca'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Göztepeli oyunculara çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

36. dakikada yarı sahasında kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Mossoro, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra topu Bajic'e aktardı. Sağ çapraz pozisyonda Bajic'in sert şutunda kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Göztepeli oyuncuların kafayla indirdiği topla buluşan Castro'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında topla birlikte bir süre ilerleyen Yasin Öztekin'in sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert, topu kornere gönderdi.

49. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Mert topu kontrol etti.

53. dakikada Visca'nın kaleyi karşıdan gören pozisyonda attığı şutta top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Mossoro'nun yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Bajic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGöztepe
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