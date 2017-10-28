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Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:28
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Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında

İSTANBUL - Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Trabzonsporile karşı karşıya gelecek.

Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puan toplayan Galatasaray, Trabzonspor maçını kazanarak namağlup liderliğini sürdürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda müsabakada forma giyemecek.

Ligde 13 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 9 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.

Fernando ve Serdar ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi Fernando Reges ve Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde daha önce üçer kez sarı kart çıkartılan Fernando ve Serdar Aziz, Trabzonspor maçında da sarı kart görmeleri halinde, 11. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında cezalı duruma düşecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonÖnce Vatan GazetesiGalatasaray
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