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Lider Galatasaray'ın konuğu Bursaspor

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak

Lider Galatasaray'ın konuğu Bursaspor

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak

18 Ekim 2018 Perşembe 09:20
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Lider Galatasaray'ın konuğu Bursaspor

İSTANBUL

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.

Sakat futbolcuların durumu

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Fas Milli Takımı antrenmanında geçirdiği sakatlık sonrası sol kasığında ikinci derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya'yla oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavilerine dün başlanmıştı.

Aldığı darbe nedeniyle adale kasında kanama oluşan Ryan Donk ise dünkü antrenmanda sahada adaptasyon çalışmaları yapmıştı.

Fernando ve Mariano ceza sınırında

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolBursasporSüper Lig
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