Leicester City'ye Shakespeare dokunuşu

Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'nin görevine yeni sezonda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle son veren Leicester City, mayıs ayına kadar takımı emanet ettiği İngiliz teknik direktör Shakespeare ile eski günlerine döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Premier Lig'de taraftarlarını mutlu edemeyen Leicester City, tarihinde ilk kez boy gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'de ise tamamen farklı bir tablo ortaya koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndan lider çıkan 133 yıllık kulüp, son 16 turunda eşleştiği İspanya'nın Sevilla ekibine karşı Ranieri yönetiminde deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesini Shakespeare ile veren Leicester City, rakibinin 10 kişi kaldığı, kaleci Kasper Schmeichel'ın penaltı kurtardığı heyecan dolu karşılaşmayı 2-0 kazanarak bir ilke daha imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakiplerini korkutuyor

Avrupa'nın en dişli takımlarıyla birlikte çeyrek final biletini alan Leicester City, turnuvadaki deneyimsizliğine karşın futbol karakteriyle rakiplerini endişelendiriyor.

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın 39 yaşındaki deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon, İngiliz ekibiyle ilgili verdiği demeçte, "Kiminle oynamayı istemezdim? Leicester City. Tehlikeli ve tutkulu bir ekip, eşleştiği takıma sorun yaratabilir." ifadelerini kullandı.