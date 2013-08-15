Lefter Kupası yarın İstanbul'da başlıyor

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis anısına düzenlenen Lefter Kupası'nın ikincisi yarın İstanbul'da başlıyor.

Kınalıada'da Jarden-Barsamyan Stadı'nda yapılacak turnuva, Adalar Vakfı-Adalar Belediyesi ortaklığı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Kınalıada Spor Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenecek.

Kupada, sembolik olarak dört adanın isminin verildiği dört takım mücadele edecek. Dört takımda Lefter’in Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Adalı ve İstanbul’un çeşitli semt ve kulüplerinden arkadaşlarının yanı sıra İstanbul kulüplerinin veteran şöhretlerinden seçilmiş dostları da yer alacak.

Futbol turnuvası, 17 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük ve final maçları ile sona erecek.