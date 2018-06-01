Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98549
ALTIN
193.144
DOLAR
4.6186
STERLİN
6.1297
EURO
5.3953
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

LeBron'un rekoru galibiyete yetmedi

NBA final serisinin ilk maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 124-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.

LeBron'un rekoru galibiyete yetmedi

NBA final serisinin ilk maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 124-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.

01 Haziran 2018 Cuma 12:08
0 Okunma
LeBron'un rekoru galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, normal süresi 107-107 biten mücadelenin uzatmasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 124-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'in final serisinin ilk maçında son şampiyon Golden State Warriors, son finalist Cleveland Cavaliers'ı Oracle Arena'da konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan ve karşılıklı sayılarla devam eden mücadelenin ilk çeyreğini Cleveland Cavaliers 30-29 önde geçerken, iki takım soyunma odasına 56-56 beraberlikle gitti.

İkinci yarıya daha iyi savunma yaparak başlayan Golden State Warriors, üçüncü çeyreği 84-78 önde geçti. Çabuk toparlanan Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in üstün performansının yardımıyla mücadelenin normal süresini 107-107 eşitlikle kapadı.

Uzatmalarda oyunun kontrolünü yeniden ele alan Golden State Warriors, karşılaşmayı 124-114 kazanarak final serisinde 1-0 öne geçti.

Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 3 blok, Klay Thompson 24 sayı, Draymond Green ise 13 sayı, 11 ribaunt, 9 asist ve 5 top çalmayla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Cavaliers'ta 47 dakika sahada kalan LeBron James, 51 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistlik performansı ile NBA finalleri tarihindeki en iyi performansı göstermesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Kevin Love ise 21 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Seride ikinci maç, 4 Haziran Pazartesi TSİ 03.00'te yine Golden State Warriors'ın sahasında oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNBACleveland Cavaliers
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İddaa'dan kulüplere 88 milyon lira
İddaa'dan kulüplere 88 milyon lira
Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi
Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi
Galatasaray Kulübünden seçim tebrikleri için teşekkür mesajı
Galatasaray Kulübünden seçim tebrikleri için teşekkür mesajı
Trabzonspor, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı
Podyumu bırakmak istemiyor
Podyumu bırakmak istemiyor
Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması
Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
NBA'de finalin adı değişmedi
NBA'de finalin adı değişmedi
NBA'de ilk finalist belli oldu
NBA'de ilk finalist belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ