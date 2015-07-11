LeBron James nikah tazeledi

ANKARA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James ile sözleşme yeniledi.

Cavaliers'ın genel menajeri David Griffin, yaptığı açıklamada, takımın "all-star" oyuncusu James ile sözleşme yenilediklerini belirterek, "Bu imza, onun şampiyonluğa inancına ve taraftara karşı güçlü bağlılığının devam etmesinin göstergesidir" ifadesini kulandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, LeBron James 2 sezonluk anlaşma karşılığında kulübünden 47 milyon dolar kazanacak.

Kariyerinde 4 kez MVP (en değerli oyuncu), 11 kez ise "all-star" seçilen James, geçen sezon 25,3 sayı, 6 ribaunt, 7,4 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.,