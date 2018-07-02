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LeBron James'in yeni takımı belli oldu

Yıldız basketbolcu LeBron James, Los Angeles Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

LeBron James'in yeni takımı belli oldu

Yıldız basketbolcu LeBron James, Los Angeles Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:04
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LeBron James'in yeni takımı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna kattı.

Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

NBA kariyerine 2003'te Cavaliers'ta başlayan James, 2010-2014 yıllarında Miami Heat'te oynadıktan sonra eski takımına dönmüştü. Kariyerinde 4 kez NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü kazanan ve 14 defa all-star seçilen James, Miami Heat'te iki, Cleveland Cavaliers'ta bir kez olmak üzere 3 NBA şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNBALeBron James
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