Lazio, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Roma

İtalyan spor gazetesi "Corriere dello Sport''un haberine göre, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, "Burak Yılmaz, hiçbir yere gitmiyor" diyerek, İtalyan kulübünün yapmış olduğu kiralama, 4 yılda ödenmek üzere 10 milyon avro gibi teklifleri geri çevirdiği buna karşılık Lazio'nun yeni bir teklif yaptığı ifade edildi.

Mavi-beyazlı İtalyan ekibinin, 4-5 milyon avro direkt ödenmek üzere, 24 yaşındaki Çek golcü Libor Kozak'ı Burak Yılmaz'a karşılık önerdiği ve bu teklife yanıt beklediği ileri sürüldü.

Gazetenin haberinde, Yılmaz'ın Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade ettiğini ancak Didier Drogba'nın takıma gelişinden sonra aynı fırsatlara sahip olmak istediği ancak buna sahip olamadığı iddia edildi.