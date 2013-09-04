Lazio Başkanı mahkemeye gidiyor

ROMA - Galatasaray'ın golcü oyuncusuna talip olan İtalya'nın Lazio kulübünün başkanı Claudio Lotito, transferin son anda gerçekleşmemesinden oyuncunun menajerini sorumlu tuttu.



Burak Yılmaz transferinin perde arkasını Corriere dello Sport gazetesine anlatan Lotito, "Burak Yılmaz'ı ben aramadım, bana önerildi. 15 Ağustos'ta bir arabulucu bana, 'Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor ve Lazio'ya gelmek için uygun' dedi. Yılmaz'ı teknik direktörümüz Petkovic ve Sportif Direktörümüz Tare çok beğeniyor. Geçen sene de kendisini transfer etmek için çalışmıştık" dedi.



Burak için yaptıkları görüşmeler sonucunda 28 yaşındaki golcünün kendilerine tek seferde ''13 artı 2 milyon'' ödemeye mal olacağını aktaran Lottito, son anda gerçekleşmeyen transferin detaylarını şöyle anlattı:



"Her şeyde anlaşmıştık ancak sonra oyuncunun menajerinden bir elektronik posta geldi. Benden, 5 yıllık anlaşmanın yüzde 10'u olarak 2 milyon avro istedi. Ben de 'yokum' dedim. Bu bir gasp. Futbol dünyasına menajerlerin etkisi üzerine bir şeyler yapılmasını umut ediyoruz. Transfer sisteminin suçu. Lig kurallarının bu konu yüzünden gözden geçirilmesi için çabalıyorum. Bu konuda UEFA Başkanı Michel Platini ile de görüştüm. UEFA ve FIFA da harekete geçmeli. Menajer Egesel bir suç duyurusu alacak. Bu konuyu yeniden görüşeceğiz."



Başkan Lotito demecinde, Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun ile geçen hafta, ofisinde yaptıkları görüşmede hazır bulunan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hakkı Akil'in kendisine "Verin 15 milyonu" dediğini ileri sürerken, "O nasıl ücreti belirleyebiliyor?" ifadesini de kullandı.



AA muhabirine konuşan Roma Büyükelçisi Hakkı Akil ise "Bülent Tulun benim arkadaşım olduğu için orada hazır bulundum. Ona refakat ettim. Benim ne yetkim olacak, fiyat müzakeresi yapacak?" diyerek, Lazio Başkanı'nın kendisi hakkındaki sözlerini yalanladı.



Laziolu yöneticilere Yılmaz tepkisi



Bu arada, La Gazetta dello Sport'un haberinde ise Galatasaray'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın transferini gerçekleştiremeyen Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Sportif Direktör Igli Tare'nin, yaz transfer döneminin sona erdiği pazartesi akşamı ve dün gün boyunca pek çok tepki elektronik postası aldığı bildirildi.



Kulübe gelen elektronik postalardan bazılarının tepki boyutunu da geçerek ölüm tehditleri içerdiği de ifade edildi.



