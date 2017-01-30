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Lallana'ya 'yılın futbolcusu' ödülü

İngiltere Milli Takımı'nda geçen yıl 10 maçta forma giyen ve 3 gol atan 28 yaşındaki Lallana, oyların yüzde 39'unu alarak 2016 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

Lallana'ya 'yılın futbolcusu' ödülü

İngiltere Milli Takımı'nda geçen yıl 10 maçta forma giyen ve 3 gol atan 28 yaşındaki Lallana, oyların yüzde 39'unu alarak 2016 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:54
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Lallana'ya 'yılın futbolcusu' ödülü

Liverpool'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Lallanaİngiltere Milli Takımı'nda "yılın futbolcusu" seçildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da oynayan Lallana, 2016'da milli takım formasını giyen futbolcular için yapılan ankette oyların yüzde 39'unu alarak, "yılın futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

Leicester City'nin şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan ve geçen yıl İngiltere Milli Takımı'yla 5 gol atan Jamie Vardy, oylamada yüzde 12'de kalırken, Manchester United'ın deneyimli oyuncusu Wayne Rooney ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer aldı.

Son üç oylamada iki kez Wayne Rooney, bir kez de Steven Gerrard, en fazla oyu alarak "yılın futbolcusu" seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
LallanaLiverpoolAdam LallanaIngiltere Milli TakımYılın FutbolcusuWayne Rooney
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