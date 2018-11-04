Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0368
EURO
6.1723
Didim’de deniz kıyısında ceset bulundu
Didim’de deniz kıyısında ceset bulundu
Manisa'da puanlar paylaşıldı
Manisa'da puanlar paylaşıldı
Kasımpaşa evinde yara aldı
Kasımpaşa evinde yara aldı
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına...

Lakers 16 maç sonra Trail Blazers'ı yendi

NBA'de Portland Trail Blazers'ı 114-110 yenen Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.

Lakers 16 maç sonra Trail Blazers'ı yendi

NBA'de Portland Trail Blazers'ı 114-110 yenen Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.

04 Kasım 2018 Pazar 12:58
0 Okunma
Lakers 16 maç sonra Trail Blazers'ı yendi

ANKARA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBALos Angeles LakersPortland Trail Blazers'ı 114-110 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers deplasmanından 114-110 galip ayrılan Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.

28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, Lakers'ın skor yükünü çekti. 17 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Rajon Rondo ve 12 sayı, 9 ribaunt, 6 blok üreten JaVale McGee, galibiyette önemli rol oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard ve C.J. McCollum'un 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Cedi'den Hornets'a karşı 9 sayı

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 126-94 mağlup etti.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Hornets'ta Jeremy Lamb 19 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker da 18 sayı, 5 ribauntla öne çıktı.

9. maçında 8. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta J.R. Smith 14 sayı, Jordan Clarkson 13 sayı ve Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 109-99

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 126-94

Indiana Pacers-Boston Celtics: 102-101

Atlanta Hawks-Miami Heat: 123-118

Chicago Bulls-Houston Rockets: 88-96

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 109-95

Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-88

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 110-114

AA

Anahtar Kelimeler:
Lakers16 MaçTrail BlazersNBAde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da puanlar paylaşıldı
Manisa'da puanlar paylaşıldı
Kasımpaşa evinde yara aldı
Kasımpaşa evinde yara aldı
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
Ampute milliler yarı finalde
Ampute milliler yarı finalde
MKE Ankaragücü'nün rakibi Kayserispor
MKE Ankaragücü'nün rakibi Kayserispor
Derbi maçta kavga
Derbi maçta kavga
Galatasaray derbide skoru koruyamadı
Galatasaray derbide skoru koruyamadı
Razgatlıoğlu kaza geçirdi
Razgatlıoğlu kaza geçirdi
Trabzonspor'dan engelli taraftarlara bilet yükleme kolaylığı
Trabzonspor'dan engelli taraftarlara bilet yükleme kolaylığı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ