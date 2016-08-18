La Liga'da heyecan başlıyor

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa'nın en gözde liglerinden biri olan La Liga'da bu sezon Türk futbolunu, Barcelona'da forma giyen Arda Turan ve Deportivo'ya yeni transfer olan Emre Çolak temsil edecek.

Dört yıl Atletico Madrid'de oynadıktan sonra 2015'in yazında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, geçen sezon yaşadığı talihsizliklerin ardından Katalan kulübündeki ikinci sezonunda kendisini gösterme şansı bulacak. Geçen sezon Barcelona Kulübünün cezasından dolayı sadece 6 Ocak'tan itibaren maçlara çıkabilen Arda, bu sezon başından itibaren oynama fırsatına sahip olup, ilk 11'de forma giymek için rekabete girecek.

Galatasaray'da sözleşmesi sona erdikten sonra Deportivo'ya gelmeyi tercih eden Emre Çolak ise La Liga'da ilk sezonunu geçirecek.

İlk haftanın maç programı

La Liga'da ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Malaga-Osasuna, Deportivo-Eibar

20 Ağustos Cumartesi:

Barcelona-Real Betis, Granada-Villarreal, Sevilla-Espanyol

21 Ağustos Pazar:

Sporting Gijon-Athletic Bilbao, Real Sociedad-Real Madrid, Atletico Madrid-Alaves

22 Ağustos Pazartesi:

Celta Vigo-Leganes, Valencia-Las Palmas