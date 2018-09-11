Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92445
ALTIN
247.946
DOLAR
6.4770
STERLİN
8.4028
EURO
7.4972
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı

La Liga'dan ABD'de maç talebi

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Girona Başkanı Delfi Geli ve La Liga Başkanı Javier Tebas, iki takım arasındaki maçın ABD'de oynanması için başvuru yaptı.

La Liga'dan ABD'de maç talebi

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Girona Başkanı Delfi Geli ve La Liga Başkanı Javier Tebas, iki takım arasındaki maçın ABD'de oynanması için başvuru yaptı.

11 Eylül 2018 Salı 16:31
0 Okunma
La Liga'dan ABD'de maç talebi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ve ​Girona takımları ile lig yönetimi, iki takım arasındaki maçın ABD'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) izin istedi.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Girona Başkanı Delfi Geli ve La Liga Başkanı Javier Tebas tarafından imzalanan talep, dün geç saatlerde RFEF'e gönderildi.

Talebin "bazı paydaşlarla önemli unsurların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından yapıldığı" kaydedilen açıklamada, kombine bilet sahibi Girona taraflarına tazminat ödeneceği belirtildi.

Talebin kabul görmesi durumunda Girona ve Barcelona arasında ocakta yapılacak maç, Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanacak.

Yurt dışında maçlar yapılması kararı, La Liga'nın İspanyol futbolunu diğer ülkelerde tanıtma çabasının bir parçası olarak alınmıştı. Ancak, fikir futbolcuların yanı sıra taraftarlar ve kulüplerin tepkisini çekmişti.

La Liga Başkanı Javier Tebas, dün İspanyol Futbolcular Derneği yöneticileri ile bir araya gelip projeye ilişkin bilgi vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanya Birinci Futbol LigiLa LigaABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yabancı oyuncu konusunda suçlanacak kişi ben değilim"
"Yabancı oyuncu konusunda suçlanacak kişi ben değilim"
Son şampiyon galibiyetle başladı
Son şampiyon galibiyetle başladı
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Serena Williams karikatürüne ırkçılık suçlaması
Serena Williams karikatürüne ırkçılık suçlaması
Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor
Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor
Şampiyon Can'a 'Öncü' oldu
Şampiyon Can'a 'Öncü' oldu
Milli futbolcu Gürler: İşte Türk ruhu, işte milli ruh
Milli futbolcu Gürler: İşte Türk ruhu, işte milli ruh
FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları belli oldu
FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları belli oldu
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ