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Kuyt'tan Van Persie'ye destek

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Robin Van Persie'ye destek verdi

Kuyt'tan Van Persie'ye destek

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Robin Van Persie'ye destek verdi

16 Temmuz 2015 Perşembe 11:47
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Kuyt'tan Van Persie'ye destek

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Robin Van Persie'ye destek verdi.

Sarı-lacivertlilerde  geçirdiği 3 yılın ardından bu sezon Feyenoord'a transfer olan Kuyt, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, vatandaşının Fenerbahçe'ye transfer olmasından gurur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dostum sonunda seni Fenerbahçe'ye attığın imzadan dolayı tebrik edebilmekten gurur duyuyorum. Uzun yıllar boyunca bir gün tatmak istediğin bu tecrübeyle ilgili konuştuk. Kesinlikle bildiğim tek bir şey var, hem sen Fenerbahçe'yi çok seveceksin, hem de Fenerbahçe seni çok sevecek. İyi şanslar. Her zaman her yerde en büyük Fener."

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 11:16
Anahtar Kelimeler:
önce VatanVan Persie
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