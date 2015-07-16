Kuyt'tan Van Persie'ye destek

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Robin Van Persie'ye destek verdi.

Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 3 yılın ardından bu sezon Feyenoord'a transfer olan Kuyt, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, vatandaşının Fenerbahçe'ye transfer olmasından gurur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dostum sonunda seni Fenerbahçe'ye attığın imzadan dolayı tebrik edebilmekten gurur duyuyorum. Uzun yıllar boyunca bir gün tatmak istediğin bu tecrübeyle ilgili konuştuk. Kesinlikle bildiğim tek bir şey var, hem sen Fenerbahçe'yi çok seveceksin, hem de Fenerbahçe seni çok sevecek. İyi şanslar. Her zaman her yerde en büyük Fener."