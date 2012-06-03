İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım, FB TV'ye yaptığı açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte Hollanda'nın Amsterdam kentinde Kuyt ile görüşüp anlaşmaya vardıklarını belirterek, ''Kuyt transferi hayırlı uğurlu olsun, büyük bir transfer yaptık. Kuyt, 13-14 kulüp arasından Fenerbahçe'yi seçti. 4 aydır uğraşıyorduk. Kuyt da çok mutlu biz de çok mutluyuz. Fenerbahçe için hayırlı bir transfer yaptık'' diye konuştu.

Amsterdam'a sabah teknik direktör Aykut Kocaman ile birlikte geldiklerini ifade eden Yıldırım, ''Kuyt, Fenerbahçe'de oynamak istiyor, katkıda bulunacağına inanıyorum. İmzaları attık, bitti. 3 yıllık anlaşma yaptık. Milli takım kampına gidecek, ay sonunda da Türkiye'ye gelecek. Çok büyük transfer, taraftarımız mutlu olmuştur'' dedi.

Yıldırım, Kuyt'ın bugüne kadar 3 kulüpte futbol oynadığını belirterek, ''İstikrar açısından bu çok önemli. Liverpool'da 6 yıl oynamış. Bu durum, oyuncu için büyük bir meziyet. İngiltere'de 6 yılda 71 gol atmış. Çok önemli bir oyuncu. Çok büyük bir kazanç'' ifadelerini kullandı.

Ali Yıldırım, Kuyt'ın Liverpool ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, var olan bir çıkış maddesinden yararlanarak transferi yaptıklarını, mali konuları ise daha sonra açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kuyt'a milli takımdan izin alarak sözleşme imzalatıldığı, futbolcunun daha sonra Hollanda Milli Takımı'nın kampına katılmak üzere ülkesinden ayrıldığı belirtildi.

Bu arada Kuyt'un transferinin duyulması üzerine, yoğun ilgi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün internet sitesine girilmekte zorluk çekildi.

Fenerbahçe'yi Hooijdonk tavsiye etti

Fenerbahçe TV'nin canlı yayınına telefonla bağlanan Kuyt, ''Heyecanlıyım, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Sabırsızlanıyorum, bir an evvel Fenerbahçe forması giymek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum'' dedi.

Fenerbahçe'nin her sene şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'da başarı isteyen bir kulüp olmasının seçiminde etkili olduğunu anlatan Hollandalı futbolcu, ''Bana Fenerbahçe'yi ilk tavsiye eden arkadaşım Pierre Van Hooijdonk oldu. Muhteşem deneyim yaşadığını ve harika bir kulüp olduğunu söyledi. Gençliğimden beri Fenerbahçe'yi biliyordum. Feyenoord'da oynarken Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Harika atmosferi, taraftarı yakından görmüştüm. Tüm bunlar, Fenerbahçe'ye gelmemde etken oldu'' ifadelerini kullandı.