Kupayı Türk bayrağı ile kucakladı

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki National Arena'da iki İspanyol takımının karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Futbol Ligi final maçında Atletico Madrid'e kupayı getiren golleri, 7 ve 34. dakikalarda Falcao ile 84. dakikada Diego attı.

Avrupa Ligi'nde toplamda 12 gole ulaşan Kolombiyalı forvet Falcao'nun 2. golünde pası Türk futbolcu Arda Turan verdi. Falcao, karşılaşmanın 74. dakikasında da gole çok yaklaştı, ancak meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

Finalde skoru belirleyen golü ise Diego kaydetti. Atletico Madrid, maçın 84. dakikasında gelen bu golle Barcelona'ya ait bir rekoru da ele geçirdi. Madrid ekibi, Avrupa Ligi'nde üst üste 12. maçını kazanarak, Barcelona'ya ait 11 maçlık rekoru kırmış oldu.

Karşılaşmayı Alman hakem Wolfgang Stark yönetirken, yardımcılıklarını ise Jan-Hendrik Salver ile Mike Pickel yaptı.

Atletico Madrid, bu kupada daha önce de 2009-2010 sezonunda final oynayıp, İngiltere'nin Fulham takımını uzatmada 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Athletic Bilbao ise tarihinde 2. kez finalde kaybetti. İspanyol ekibi, daha önce 1976-77 sezonunda UEFA Kupası finalinde İtalya'nın Juventus takımıyla karşılaşmış, ilk maçı 1-0 kaybedip, ikinci maçı 2-1 kazanınca averajla şampiyonluğa ulaşamamıştı.