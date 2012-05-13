Kupayı Saracoğlu'nda aldılar

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun şampiyonu Galatasaray, kupasını Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen törenle aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın sona ermesinden yaklaşık 3 saat sonra şampiyonluk kupasını almak üzere sahaya çıktı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın ışıkları, saatler öncesinde kapatıldığı için tören karanlıkta yapıldı.

Önce yönetim kurulu üyeleri sahaya çıkarken, ardından futbolcular coşkulu bir şekilde tezahüratlarla sahaya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, takım kaptanları Sabri ve Ayhan'a şampiyonluk kupasını verdi.

Boş statta şampiyonluk turu attılar

Sarı-kırmızılı futbolcular kupalarını aldıktan sonra saha içerisinde büyük bir sevinç yaşadılar.

Kupayı kaldırarak büyük coşku yaşayan futbolcular tezahüratlar yaparken, ''İmparator Fatih Terim'' şeklinde de tempo tuttular. Bu arada bazı futbolcuların Sabri'yi omuzlara aldığı görüldü.

Orta alandaki sevinçlerin ardından futbolcular boş statta şampiyonluk turu atarken, Migros kale arkası tribününün önüne doğru koşarak sevinçlerine burada devam ettiler.

Bir ara kupayı yere koyup geri çekilen futbolcular, hep birlikte kupaya doğru koşup basın mensuplarına görüntü verdiler.

Bu arada, tören için açılan stadın bir bölümünün ışıkları, sarı-kırmızılı ekibin sevinç gösterileri devam ederken kapatıldı.

Futbolcuların törenin ardından soyunma odasına giderken ışıkların kapatılmasına tepkili oldukları görüldü.

Yekta'nın elinden bayrağı aldılar

Sarı-kırmızılı futbolculardan Yekta, elinde, üzerinde çubuğu da yer alan bayrakla orta alana doğru giderken, stat içindeki bir görevli Galatasaraylı futbolcunun elinden bayrağı aldı.

Maçta sakatlanan Elmander'in, elinde koltuk değneği ve iki görevlinin yardımıyla kupa töreninin ardından soyunma odasına gittiği görüldü.

Kupa töreni öncesi gergin bekleyiş

Saha içi taraftarlardan boşaltıldıktan sonra stat ışıkları bir süre tamamen kapatıldı ve karanlıkta bekleyiş başladı. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri saha içerisinde önlem aldı.

Bekleyiş sürerken saha içindeki sulama sistemleri açılarak, çimler sulandı.

Polis ekipleri basın tribünündeki kalabalığı görünce bu tribüne çıkarak, akreditasyon kartlarına bakıp basın mensupları dışındakileri dışarıya çıkardı.

Statta karanlıkta bekleyiş sürdüğü sırada stat hoparlörlerinden Fenerbahçe marşları çalındı.

Galatasaray için yapılacak kupa töreni öncesinde stadın bir bölüm ışıkları açılırken, çevik kuvvet ekipleri törenin yapılacağı alanı çembere aldı.

Kupa törenini tribünlerden izleyen az sayıda Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlar yaptı.

Kupa töreninin başlamasından kısa bir süre önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman saha içinden geçerek stattan ayrıldı.



Oyuncularımı canı yürekten kutluyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçında kendileriyle olamayan tüm Galatasaraylı taraftarlar için elini kalbine götürdüğünü kaydederek, ''Söz verdim, onları hissedeceğimi söylemiştim. Onların da bizi hissettiğine inanıyorum. Tüm taraftarlarımıza hayırlı olsun. Her şey için çok da teşekkür ediyorum'' dedi.

Teknik direktörlük kariyerinde 5. şampiyonluğuna ulaşarak, 4 şampiyonluğu bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geçtiğinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, ''5 mi, 6 mı? İki tane değil mi bu? Diğeri sayılmıyor mu?'' şeklinde espri yaptı.

''Bu sezon unutamadığınız bir maç var mı?'' şeklindeki soruyu ise Terim, şöyle yanıtladı:

''Bu soruyu cevaplamak çok zor. Ancak çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Benim verdiğim söz, Galatasaraylıların kaybetse de gurur duyacakları bir takımdı. Nitekim kaybetse de gurur duyacakları bir takım çıktı ortaya. Bir maçı diğerinden ayırt etmek çok zor. Muhakkak kırılma anları vardır ama bunu şu anda tam olarak söyleyemem. Bir sene için taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan oyuncularımı canı yürekten kutluyorum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Galatasaray taraftarına ediyorum.''

