Kupaya doymuyorlar

Hentbol Erkekler Süper Ligi final serisinde Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'a üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş, adeta kupaya doymuyor.



Erkekler Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon 2. kupa sevincini yaşayan siyah-beyazlı takım, bir kez daha şampiyon olarak camiayı sevindirmeye devam etti.

Bu sezon ilk olarak Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, ligde de mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de final mücadelesinde Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'a 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş Hentbol Takımı, bu sezon 2. kupasını alırken, son 8 sezondaki kupa sayısını da 17'e çıkardı.