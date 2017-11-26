Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Kasım Salı günü oynanacak ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek
14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz
18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa
AA