Kupa koleksiyoncusu Lucescu

ANKARA - Kiev'de oynanan maçın normal süresi 23. dakikada Alex Teixeira (Shakhtar Donetsk) ve 69. dakikada Nikolai Morozyuk'un (Metalurg) golleriyle 1-1 sonuçlandı. Shakhtar Donetsk, 104. dakikada Alexander Kucher'in golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Lucescu'nun ekibi, ligin son haftasına girilirken 76 puanla lider durumda bulunuyor. Ligde 2. sırada 74 puanlı Dinamo Kiev yer alıyor.

23. kupasını kazandı

1985-1990 yıllarında Romanya Birinci Ligindeki Dinamo Bükreş'i çalıştıran Lucescu, bu takımı 1989-1990'da lig şampiyonu yaptı, 1986 ve 1990'da Romanya Kupası'nı kazandırdı.

1991-1996 yılları arasında İtalya'dan Brescia'yı çalıştıran Lucescu, takımı 1992'de 2. ligdeyken şampiyon yaptı ve 1. lige çıkmasını sağladı.

1998'de Romanya'nın Rapid Bükreş takımının başına geçen Lucescu, bu takımı 1999'da lig şampiyonu, 1998'de Romanya Kupası şampiyonu yaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş kariyeri

2000 yılında Galatasaray'ın başına geçen Lucescu, aynı yıl sarı-kırmızılı takımın finalde Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa Süper Kupası'nı kazanmasını sağladı.

2001-2002 sezonunda Galatasaray'ı Türkiye ligi şampiyonu yapan Lucescu, bir sezon sonra başına geçtiği Beşiktaş'ı da 2002-2003 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaştırdı.



Ukrayna'da başarı dolu yıllar

2003'te Shakhtar Donetsk'in başına geçen Lucescu, takımın 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 sezonlarında lig şampiyonu olmasını sağladı.

Shakhtar, Lucescu'nun yönetiminde 2004, 2008, 2011 ve 2012'de Ukrayna Kupası şampiyonu, 2005, 2008 ve 2010'da Ukrayna Süper Kupası şampiyonu oldu.

Rumen teknik adam, kariyerindeki en önemli kupayı da Shakhtar Donetsk'in başında kazandı. 2009'da UEFA Kupası finalinde Almanya'nın Werder Bremen takımını Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 2-1 yenen Shakhtar Donetsk, bu kupanın da sahibi oldu.

