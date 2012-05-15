Kupa kazanıldığı yerde verilmeli

TBMM - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, TBMM'de gazetecilerin, Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra çıkan olaylarla ilgili soruları yanıtladı.



Olaylarla ilgili sporda şiddet kanunun uygulanması yönünde bir kafa karışıklığı ya da belirsiz durumunun söz konusu olmadığını söyleyen Kılıç, yaz dönemine taraftar gruplarının kanunla ilgili bilgilendirilmesiyle konusunda çalışma yapacaklarını belirtti.

Emniyet güçlerinin tutumuyla ilgili bir soru üzerine Kılıç, ''Yaşanan olaylar arzu edilmeyen olaylar. Temenni ederiz ki sporun içindeki barış, kardeşlik, centilmenlik vurguları sahaya da yansır'' diye konuştu.

Bakan Kılıç, kupanın, kazanıldığı stadyumda sahibini bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ziraat Türkiye Kupası maçına yönelik özel bir tedbirin alınıp alınmayacağı sorusuna Kılıç, ''Özel vurgular yapıldığı zaman gerginlik daha da artabiliyor'' karşılığını verdi.