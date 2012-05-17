Kupa hasreti bitti

Futbolda Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 50. Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 5. kez kupayı müzesine taşıdı.

2. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Alex'in pasında cezası çaprazında topla buluşan Caner'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Alex, mükemmel bir şekilde pasını Baroni'ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top ''Doksan'' olarak tabir edilen yerden ağlara gitti: 0-2

58. dakikada Alex'in soldan altıpas içine yaptığı ortada topa Semih dokundu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

78. dakikada boş alanda topla buluşan Semih, Bursaspor ceza alanı arka direkte bulunan Alex'e mükemmel bir pas çıkardı. Brezilyalı futbolcu da bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Kupayı Alex aldı

Sarı Laciverli takım 50. Ziraat Türkiye Kupası'nı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'dan aldı.

Kupayı alan takım kaptanı Alex, platformdan inerek, arkadaşlarıyla basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra stat hoparlöründen Fenerbahçe'nin 100. yıl marşı çalındı. Ardından sarı-lacivertli futbolcular tribünlere giderek, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Finalde, ''Maçın oyuncusu'' ise basın mensuplarının oylarıyla Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex De Sozua seçildi.

''Erken gol rakibin ritmini bozar''

Aykut Kocaman, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, sözlerine Bursaspor'u kutlayarak başladı. Kocaman, ilk golü erken bulmalarının iyi olduğunu belirterek, ''Erken gol her zaman rakibin ritmini bozar. Rakip saldırgan hale gelir, ancak Bursaspor'da böyle bir şey olmadı. Baroni'nin golü maçı kolaylaştırdı. Pas trafiğini hızlandırarak, topu ayağımızı da tutarak, bunu başarılı bir şekilde uyguladık. 30 yıl sonra gelen kupa oldu. Başkan için önemli olduğunu düşünüyorum. Onun adına hayırlı olsun. Hak ettiği bir kupaydı. İnşallah özgürlüğüne kavuşur'' dedi. Karşılaşmanın zorlu geçeceği düşündüklerini ifade eden Kocaman, ''Bursaspor, bizim Şampiyonlar Ligi'ni garantilememizin ardından yüksek bir form grafiğiyle maçı kazanmak istiyordu. Üç gün önce şampiyonluğu elde edememenin verdiği moralsizlikle geldik. Kaliteli oyunculardan kurulu Bursaspor bize göre öndeydi'' diye konuştu.

Sağlam: Ortaya fazla bir şey koyamadık

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ''Bugün buraya kupayı almaya gelmiştik ama bunu gerçekleştirmek için ortaya pek fazla bir şey koyamadık'' dedi.

Kupa 2 milyon 120 bin dolar kazandırdı

Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda yer aldığı için 85 bin dolar kazanan Fenerbahçe, 4. tur primi olarak 115 bin, çeyrek final primi olarak 140 bin ve yarı final primi olarak da 380 bin dolar kazandı.

Bursaspor karşısında şampiyonluğa ulaşarak, 1 milyon 400 bin dolar şampiyonluk primi kazanan sarı-lacivertli ekibin toplam kazancı 2 milyon 120 bin dolara ulaştı.

Gül, Fenerbahçe'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fenerbahçe Kulüp Başkan Vekili Nihat Özdemir'e gönderdiği kutlama telgrafında, başarıda emeği olan futbolcuları, teknik kadroyu, yöneticileri ve taraftarları tebrik etti.

Erdoğan, Özdemir'e kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, finalde Bursaspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kulübü'nün başkan vekili Nihat Özdemir'e kutlama mesajı gönderdi. Başbakanlık internet sitesinden yapılan açıklamada ''Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sebebiyle Kulüp Başkan Vekili Nihat Özdemir'e bir kutlama mesajı göndermiştir'' ifadesine yer verildi.