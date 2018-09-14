Kulüp gibi sporcu yetiştiren okul

Ardahan'ın Göle ilçesindeki 30 Eylül Ortaokulu'nun amatör kadın voleybol takımı, imkansızlıklara rağmen 2. Lig takımlarına bu güne kadar 5 sporcu gönderdi.

Yaklaşık 25 bin nüfuslu ilçede üç yıl önce kurulan ve yerel amatör ligde mücadele eden kadın voleybol takımı, spor salonu olmadığı için antrenmanlarını okul bahçesinde ya da başka okulların spor salonunda gerçekleştiriyor.

Soyunma alanı olarak okul bahçesindeki kamelyaları kullanan kadın voleybol takımı, üç yılda 5 sporcuyu 2. Lig'de mücadele eden takımlara kazandırmanın gururunu yaşıyor.

Kulüp gibi Türk voleyboluna hizmet ediyor

Haftanın dört günü 8 saat antrenman yapan ve 40 sporcudan oluşan okul takımı, tüm zorluklara rağmen spor kulübü gibi Türk voleyboluna hizmet ediyor.

Takımın antrenörü Ferdi Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın 3 yıl önce kurulduğunu ve imkansızlıklara rağmen başarılar yakaladıklarını söyledi.

Okulda spor salonu olmadığı için okulun bahçesinde antrenman yaptıklarını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Bizde gerek ortam, gerek imkanlar sınırlı. Buna rağmen, ilk geldiğimde ben kızlarıma 'mesafemiz uzak da olsa, şartlarımız zor da olsa, biz bu sene takım yeneceğiz, maç yapmayı öğreneceğiz, Ardahan'ı biz güzel temsil ediyoruz diyeceğiz' dedim ve bunu başardık. Daha sonra da, 'üçüncü yılda söz veriyorum size, dışarı gitmeye başlayacağız' dedim ve bunu da başardık. Biz kulüpleşen ve büyük bir il değiliz. Az sayıdaki insanlar olarak güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız sporcu yetiştirip dışarı göndermek. Bu hedefe de ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Dezavantajlar işin içine girince aileler olumlu bakmıyor"

Altun, spor salonlarının olmayışının kendileri için büyük bir dezavantaj olduğunu belirterek, başka salonda antrenman yapmak için tutulan servisin kendileri için maddi külfet olduğunu söyledi.

Türkiye liglerine her yıl en az üç sporcu kazandırmak amacıyla takımı kurduklarını aktaran Altun, "Yılda üçün altında sporcu gönderirsem kendimi başarısız sayarım. Üçün üstü olursa onların, yani sporcuların başarısı sayarım. Çünkü ister istemez mesafe ve servis gibi dezavantajlar işin içine girince bazı aileler çok olumlu bakmıyor. Dolayısıyla çocuklarını geri çekmek zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 2. Lig Kadınlar 7. Grupta mücadele eden Çaykur Rizespor'a kazandırılan Hülya Erginci ise imkanların olması halinde Göle'den daha başarılı sporcuların çıkabileceğini dile getirdi.