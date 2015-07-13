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Köylü kızı ilki gerçekleştirmenin peşinde

Judoda, Türkiye şampiyonlukları ve dünya üçüncülüğü bulunan milli sporcu Şükran Bakacak, 2016 Rio Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ilk kadın judocu olmayı hedefliyor.

Köylü kızı ilki gerçekleştirmenin peşinde

Judoda, Türkiye şampiyonlukları ve dünya üçüncülüğü bulunan milli sporcu Şükran Bakacak, 2016 Rio Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ilk kadın judocu olmayı hedefliyor.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 11:44
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Köylü kızı ilki gerçekleştirmenin peşinde
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Judoda, Türkiye şampiyonlukları ve dünya üçüncülüğü elde eden 24 yaşındaki milli sporcu Şükran Bakacak, 2016 Rio Olimpiyatlarında şampiyon olarak altın madalya kazanan ilk kadın judocu olmayı hedefliyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün sporcusu Şükran, ailesi köyde yaşadığı için ortaokulu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmeni ve judo milli takım antrenörü Armağan Güzel'in yönlendirmesiyle 12 yaşında judoya başladı.

Şükran, okul seçmelerinde başarılı olduktan sonra minikler, gençler ve büyüklerde Türkiye şampiyonlukları kazanarak önemli başarılara imza attı.

Milli sporcu , AA muhabirine yaptığı açıklamada, YİBO'da sadece kızlarla, milli takıma seçildikten sonra ise zaman zaman erkeklerle de antrenman yaptığını belirterek, yeni tanıştığı ve judocu olduğunu öğrenen birçok arkadaşının kendisinden çekindiğini söyledi.

"Köy çocuğu olduğumuz için genelde güçlü oluyoruz"

Ailesi köyde yaşadığı için ortaokulu bitirdikten sonra judoya bir sene ara verdiğini, ailesinin kente taşınmasıyla yeniden spora başladığını anlatan milli judocu, "Köy çocuğu olduğumuz için genelde güçlü oluyoruz. Köyde tarlada çalışıyorum, bunun genetik olarak da bize bir katkısı var. Yaz tatillerinde köye gittiğimizde herkes gibi gezmeye gitmiyoruz ve çalışıyoruz. Herkes ağırlık antrenmanı yaparken biz köyde tarlada çalışıyorduk, bunun bize ağırlıktan daha fazla katkısı oluyor" diye konuştu.

Köylü kızı ilki gerçekleştirmenin peşinde

Judo Milli Takımı olimpik kadrosunda yer aldığını ve 2016 Rio Olimpiyatlarına hazırlıklarının sürdüğünü belirten Şükran, şunları kaydetti:

"Her sporcunun hedefi tabi ki altın madalya kazanmaktır. Ben de bu doğrultuda çaba gösteriyorum, devamlı antrenman yapıyorum. Sosyal hayatım kalmadı, kendime ayıracak zamanım yok, arkadaş çevremiz, ailemiz her şeyi geride bıraktık, altın madalyayı kazanmak istiyorum. Judoda erkeklerde Hüseyin Özkan'ın olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. Bayanlarda, Hülya Şenyurt olimpiyat üçüncüsü oldu, onun dışında derecemiz yok. İnşallah, bir ilki gerçekleştirerek altın madalyayı almaya hak kazanırım."

Antrenörü sporcusundan emin

Judo Milli Takım Antrenörü Armağan Güzel ise Şükran Bakacak'ın azimli bir sporcu olduğunu kaydetti.

Şükran ile judoya başlayan bazı öğrencilerinin liseyi bitirdikten sonra evlenmeyi tercih ettiğini, üniversiteye gidenlerden sakatlıkları sebebiyle bu sporu bırakmak zorunda kalanların olduğunu aktaran Güzel, "O gruptan sadece Şükran kaldı ve kendisi her sene kilosunda Türkiye şampiyonu oluyor. Bizim bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlar. Olimpik kadroda yer alan sporcularımızdan altın madalya bekliyoruz ve bunlardan birisi de Şükran Bakacak" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 10:26
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Köylü Kızı Ilki Gerçekleştirmenin Peşinde
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