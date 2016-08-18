Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Güneş, bazı açıklamalarının kulüp başkanı Fikret Orman'a yönelik olarak algılandığına dikkati çekerken, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Geride kalan sezonu lig şampiyonu olarak tamamlamalarına karşın mevcut durumda kadrolarının yeterli olmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Bundan dolayı yönetimi suçlamıyorum. Bu bir eksiklik olabilir ve yönetim de çalışıyor. Fikri ben veriyorum, transferi onlar yapıyor. Herkes her şeyi bilemez. Biz çalışanız, onlar karar verenler. Önceki açıklamamda, yönetimin çok büyük gayreti olduğunu ve henüz netice alamadığımızı söylemiştim. Geçen sene de böyleydi. Olay hocanın istifasına, başkanın istifasına getirildi. Yok ya! Başka ne istiyorsunuz? Bu kadar basit mi. Fikirleri konuşmayacaksak, hiç konuşmayalım. Hiç toplantı yapmasaydım daha iyiymiş. Ne size yaradı, ne bana yaradı. Ben, kulübümü, takımımı, yönetimimi ve taraftarımı seviyorum. Takımımın başarısı için çalışıyorum. Bu sezon için de böyle olacak. Gitmemi isteyenlere söyleyeyim, en az 1 yıl daha buradayım. Kovsalar da gitmeyeceğim." diye konuştu.

Yaşanan durum nedeniyle hem üzgün, hem de kızgın olduğunu vurgulayan Güneş, "Başkanı, yönetimi suçlayan biri hayatım boyunca olmadım, olmam da. Ben sadece durum tespiti yapmaya çalıştım. Bunun ardında atılan, 'Güneş patlaması', 'Güneş, Orman'ı yaktı' gibi başlıklar bize uygun değil. Güneş de Orman da bize lazım. İhtiyacımız olan şeyleri yok etmeye çalışmayalım." şeklinde konuştu.

"Başarılı kadronun korunmasından yanaydım"

Elde edilen şampiyonlukta herkesin emeği olduğuna dikkati çeken Güneş, "Başarılı kadronun korunmasından yanaydım. Eksiklerin tamamlanması gerektiğini düşünüyordum. Bu kadar başarı yakalayan oyuncuların gitmesini neden isteyeyim? Bu durum her takım için böyledir. Hesap sormak için söylemedim. Başkanımız Mario Gomez'in, Jose Sosa'nın gidişinden memnun mu? Oradan alıntılar yapılarak durumun başka boyutlara taşınmasını doğru bulmuyorum. İyi niyet, saygı ve güven en büyük gücümüz. Konuşmam beni veya yönetimi istifaya götürecekse, susmak daha iyi." dedi.