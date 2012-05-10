Korkmaz'dan ayrılık açıklaması

Kardemir Karabükspor yönetimi tarafından sözleşmesi uzatılmayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ayrılığın nedenini açıkladı.

KARABÜK

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yönetimin kendisi ile olan sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmak istemediğini açıklaması ile ilgili olarak, ''Kulüpteki görevimi huzurlu ve mutlu bir şekilde tamamlıyorum'' dedi. Korkmaz, Safranbolu ilçesindeki Safran Konak'ta düzenlediği basın toplantısında, takımda çalıştığı süre içinde çok çetin, çok zorlu, mücadelesi üst seviye olan maçlar oynadıklarını ve takımın ilk defa Süper Lig'de 3. sezonunu yaşayacağını söyledi. Yönetime uzun süreli bir kontrat yapmak istediğini, ilk yıl ligde ilk 10, ikinci yıl ilk 8 içinde olmak, üçüncü sene ise Avrupa kupalarını zorlamak olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu: ''Ben de bunun üzerine 30 Nisan günü sayın başkanımız ve yönetimle görüştüm. İsteğimi ilettim ama kabul görmedi. Başkanımız ve yöneticilerimiz mevcut opsiyon hakkının kullanılmasını istedi. Ben de bunu düşünmek için bir süre istedim. Fakat görüşmenin hemen akabinde evime yazılı olarak bir tebligat geldi. Bu tebligatta gelecek yıl çalışılmayacağı bildirildi. Bu profesyonellikte olan ve gayet normal bir şey. Tabii ki sözlü olarak değil de, yazılı olarak olması bence profesyonelliğin bir parçasıdır. Ben bunu gayet normal olarak görüyorum.'' Maddi konular yüzünden yolların ayrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Korkmaz, birinci önceliğinin uzun süreli çalışmak ve hedeflere ulaşabilmek olduğunu belirtti.