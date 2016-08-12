Konya'da 'süper' gala

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta başlayacak 2016-2017 sezonu öncesi Konya yarın dev bir maça sahne olacak.

Geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı kazanabilmek için Konya'da karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Derbide dördüncü hakem olarak da Ali Palabıyık görev alacak.

Kapalı gişe oynanacak

Sezonun ilk derbisine sahne olacak Turkcell Süper Kupa maçı kapalı gişe oynanacak.

Süper Kupa'ya ilk kez ev sahipliği yapacak yaklaşık 42 bin kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin daha önce tükendiği açıklanmıştı.

Derbiyi, Beşiktaş taraftarları doğu ve güney, Galatasaray taraftarları ise batı ve kuzey tribünlerinden seyredecek.

Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 1 kupası var

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Süper Kupa'da dördüncü kez sahaya çıkacak Beşiktaş, daha önce bir kez kupayı müzesine götürebildi.

Yedinci kez bu organizasyonda yer alacak Galatasaray'ın müzesinde ise 4 Süper Kupa bulunuyor.