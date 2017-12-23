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Konya'da gol var kazanan yok
Kapat

Konya'da gol var kazanan yok

Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Konya'da gol var kazanan yok

Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:29
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Konya'da gol var kazanan yok
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Atiker Konyaspor'un golünü 58. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 69. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. 

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 15, Fenerbahçe ise 33'e çıkardı. 

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.

9. dakikada sağ kanattan topu getiren Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden sert ortasında Giuliano, altıpas içinde meşin yuvarlağa dokunamadı.

33. dakikada Valbuena ile duvar pasından ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun şutunda, Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.

34. dakikada Isla'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Milosevic'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı. (TRTSPOR)

Anahtar Kelimeler:
SüperligAtikerkonyaFenerbahçe
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