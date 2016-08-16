Kombinenin lideri Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen taraftarların kombine satışlarına ilgisi düşük kalırken, bu alanda geçen sezonun şampiyona Beşiktaş zirvede yer aldı.

Yeni sezon öncesi en fazla kombine satışına ulaşan kulüpler, Beşiktaş, Konyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray olarak sıralandı.

Toplam satılan 95 bin 880 kombinenin, 33 binini Beşiktaş, 26 bin 700'ünü Konyaspor taraftarları aldı. Bu iki kulüp, Süper Lig'deki toplam kombine satışının yüzde 62,3'ünü yaptı.

Sezon şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam kombine satışı ise Konyaspor'a yaklaşamadı.

Geçtiğimiz sezon 38 bin 360 kombine satan Fenerbahçe 9 bin 200, 32 bin kombine satan Galatasaray ise şu ana kadar yalnızca 6 bin 700'lük kombine rakamına ulaştı.

Kombine satışında Beşiktaş zirvede

Beşiktaş Kulübü, kombine satışlarında ilk sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, yeni stadı Vodafone Arena için üç sezondur satışına devam ettiği kombinelerde yaklaşık 33 bin rakamına ulaştı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olacak.

Konyaspor ikinci sırada

Geçtiğimiz sezon maçlarının büyük bölümünü dolu tribünler önünde oynayan yeşil-beyazlı taraftarlar, yeni sezon kombinelerine de büyük ilgi gösterdi.

Kombine sayısında Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark atan Konyaspor, ligin başlamasına kısa bir süre kala 26 bin 700 kombine sattı.

Aykut Kocaman yönetiminde geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.