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Kombinede lider Galatasaray

Yenilenen kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, 31 bin 212 adet ile Süper Lig'de en fazla kombine bilet satan takım oldu. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın satışa sunduğu 30 bin kombine kart tükendi.

Kombinede lider Galatasaray

Yenilenen kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, 31 bin 212 adet ile Süper Lig'de en fazla kombine bilet satan takım oldu. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın satışa sunduğu 30 bin kombine kart tükendi.

22 Ağustos 2017 Salı 11:33
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Kombinede lider Galatasaray

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, kombine bilet satışında zirvede yer alıyor.

Geride kalan iki sezonda ortaya koyduğu performansla beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, yenilenen kadrosu ve ligin ilk iki haftasında aldığı başarılı sonuçlarla tekrar taraftarını stada çekmeye başladı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçlar için satışa sunulan kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, satışı devam eden kombine kartlardan 31 bin 212'sini aldı.

Süper Lig'de en fazla kombine kart satan takım konumunda bulunan Galatasaray, geçen sezonun başında yaklaşık 7 bin kombine satışı yapmıştı.

Beşiktaş'ta kombineler tükendi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta satışa sunulan kombine biletler tükendi.

Ligde üst üste üçüncü şampiyonluk için yola çıkan siyah-beyazlı takımın taraftarları, satışa sunulan 30 bin kombine kartın tamamını aldı. Beşiktaş kombine satışında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulundu.

Öte yandan Beşiktaş'ta satışları tamamlanan kombinelere ek olarak, UEFA karşılaşmaları için ayrılan sınırlı sayıdaki koltukların Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları için satışı da bugün sona erecek.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor da sattığı 20 bin 800 kombine kartla sıralamanın üçüncü basamağına çıktı.

Fenerbahçe 20 bine ulaştı

Fenerbahçe, kombine kart satışında güçlü rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile Bursaspor'un gerisinde kaldı.

Süper Lig'de ilk iki maçında sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, yaklaşık 20 bin kombine kart satışı gerçekleştirdi.

Antalyaspor 17 bin kombine sattı

Bu sezon yaptığı transferle dikkati çeken Antalyaspor, Süper Lig'in en fazla kombine bilet satışı yapan ekiplerinden biri oldu.

Akdeniz ekibi şu ana kadar 17 bin kombine kart satışı gerçekleştirerek sıralamada 5. basamakta yer aldı.

Geçen sezonun başında 26 bin 700 kombine kart satışı yapan Atiker Konyaspor ise bu sezon 13 bin 200 bin kombinede kaldı.

Kayserispor da şu ana kadar 10 bin 840 kombine kart satışı yaptı.

Trabzonspor 10 bine yaklaştı

Maçlarını yeni stadı Medical Park Stadı'nda yapan Trabzonspor, kombine kart satışlarında 10 bine yaklaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, satışı devam eden kombine kartların 9 bin 838'ini aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayGS
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