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''KOLTUĞA MERAKLI BAŞKAN DEĞİL, SPOR EMEKÇİSİYİM"

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU DİYARBEKİRSPOR İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

''KOLTUĞA MERAKLI BAŞKAN DEĞİL, SPOR EMEKÇİSİYİM"

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU DİYARBEKİRSPOR İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

17 Kasım 2017 Cuma 10:40
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''KOLTUĞA MERAKLI BAŞKAN DEĞİL, SPOR EMEKÇİSİYİM"

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yeni başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu ile başarıdan başarıya koşuyor. Kadayıfçıoğlu’nun takımın başına geçmesiyle birlikte bu sezon iyi bir hava yakalayan yeşil kırmızılılar zorlu lig maratonu sonunda şampiyonluğu hedefliyor.

Daha önceki yıllarda Diyarbekirspor’a verdiği destek ve spora olan katkıları ile taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplayan Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendiği günden bugüne neredeyse tüm zamanını takım için harcıyor. ''Diyarbekirspor ruhunu yeniden canlandırmak ve mutlak şampiyonluk'' parolasıyla görevi devralan ve göreve geldiği günden bugüne Diyarbakır'a farklı bir futbol bakış açısı kazandıran Başkan Kadayıfçıoğlu, kısa sürede kazanılan başarılar ve bölgede yeniden canlanan futbol sevgisi ile siyasi kanadın da dikkatini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da düzenlenen bir etkinlikte Bilal Erdoğan ile bir araya gelen ve kendisine forma hediye ederek destek sözü alan Diyarbekirspor yöneticileri, bir başka gün de Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile bölgenin sportif gereksinimlerini konuştu. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Bilal Kadayıfçıoğlu; ''Göreve gelirken tüm yönetici arkadaşlarımla birlikte bir söz verdik. Planlarımız ve projelerimiz dahilinde mümkün olan en kısa sürede bu takımı şampiyon yapacak, hak ettiği yerde olmasını sağlayacağız'' dedik. "Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yürüyor olmak hepimizi gururlandırıyor. Ben koltuk ve mevki düşkünü bir başkan değilim. Yönetici arkadaşlarımda ün, şan, takdir peşinde olan insanlar değiller. Bizler bu kulübün emekçileriyiz. Bizler bu şehrin iyilikler ve güzellikler şehri olması için çalışan emekçileriz. Diyarbakır'ın adının mutluluk, başarı ve sporla anılan bir şehir olmasını istiyoruz. Bu yüzden yönetici arkadaşlarımla hemen hemen tüm zamanımızı kulübe ayırıyoruz. Çalışmalarımız sırasında bize her konuda destek olan halkımız başta olmak üzere bütün siyasetçilerimize de teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu kulübü ve şehri şampiyonluklarla sevindirecek, gururlandıracağız.'' ifadelerini kullandı.

Haber: Dinçer Karacalar

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbekirsporTFF 3. LigBilal Kadayıfçıoğlu
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