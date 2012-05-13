Kocaman ve Terim'den maç yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk maçının ardından açıklamalarda bulundu.



-FENERBAHÇE CEPHESİ-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman





Yayıncı kuruluş Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluğu kaybettikleri maçın yanı sıra, sezon geneliyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman , Galatasaray'ı, kendi sahalarında kazandıkları şampiyonluktan dolayı kutlayarak, ''Geçen seneki şampiyonluğumuzu masa başında elimizden almaya çalıştılar ama bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Onun için Galatasaraylıları, teknik heyetini ve futbolcularını kutluyoruz'' dedi.Yayıncı kuruluş Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluğu kaybettikleri maçın yanı sıra, sezon geneliyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı kutlayan Kocaman, ''40 tane lig maçı oynadık. 40. maçın sonunda şampiyon Galatasaray oldu. Teknik heyeti ve futbolcularını kutluyorum. Bunun bu tarafını ayıralım. Bugün buradan şampiyon olarak ayrıldılar. Şampiyonluk önemlidir. Geçen seneki şampiyonluğumuzun değerini bilmeyenler, masa başında elimizden almaya çalıştılar ama bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Onun için Galatasaraylıları, teknik heyetini ve futbolcularını kutluyoruz'' şeklinde konuştu. -''Skoru elde edecek durumu yapamadık''- Galatasaray karşısında kendilerine galibiyeti ve şampiyonluğu getirecek golü bulamadıklarını ifade eden Aykut Kocaman, şöyle konuştu: ''Oyun tarafıyla ilgili söylenebilecek en önemli şey, Galatasaray'ın ve bizim oyun yapımız düşünüldüğü zaman, bugünkü genel oyun anlayışımız, genel stratejimiz; toplam 4-5 pozisyona uygun, Galatasaray'ı oyun içine katmadan, son ana kadar skoru lehimize çevirecek golü aramak ve sabırlı oyundu. Ancak skoru elde edecek durumu bir türlü yapamadık.'' -''Binbir türlü sorunla uğraştık''-



''Saha dışındaki oyunla ilgili de bir şeyler söylemek gerekiyor'' diyen Kocaman, Galatasaray maçı dahil son karşılaşmalarını yöneten hakemleri eleştirerek, şunları söyledi: ''Bugüne kadar binbir sorunla uğraştık. Eksi 25 puanlar, küme düşmeler, tapeler... Her hafta herhangi bir şey, her hafta maçlardan önce bir şeylerle uğraşmak... Başkan, yöneticiler, bir sürü hikaye, bir sürü organizasyon, bir sürü olay... En sonunda bir oyun aslında sırasıyla. Özellikle eski federasyon bu işin içine dahil. Özellikle Fırat Aydınus'un Beşiktaş maçında 'oyun bitti' demeye çalışmasını Kamil Abitoğlu Trabzon'da yapmaya çalıştı. O da olmadı, bugün Cüneyt Çakır çok güzel oyun bitirdi. Tebrik ediyorum onu. Şahane bir maç yönetti.'' -''Bu seferki yara biraz daha ağır''-



Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında kaybettikleri şampiyonluğun daha ağır bir yara olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu sene yaralarımızı sara sara geldik bugüne kadar. Bu seferki yara biraz daha ağır bir yara. Tek tek bütün isimleri saymaya gerek yok. Eksik olduğumuz anlarda dahi maçı ne kadar istediğimizi gösterdiler. Çok da kolay olmayacak. Diğer taraftan yaralarımızı sarmayı öğrendik. Çarşamba gününe kadar, Bursaspor maçına kadar yaralarımızı sararak çıkacağız.'' -GALATASARAY CEPHESİ-



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Soyunma odasında kupa alınmaz. Sadece kupayı alıp gitmek istiyoruz, başka bir niyetimiz yok'' dedi.

Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak, 2011-2012 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yayıncı kuruluşa, şampiyonluk kupasını statta almak için beklediklerini söyledi.

Öncelikle kazandıkları şampiyonluğu değerlendiren Terim, ''Bu kupa, iki takımdan birinin alması için geldi. Bir tanesi alacaktı. Bütün takımlarımızın hepsi emek verdiler. Biz bu sene daha yakın olduk. Çok şükür Allah'a kazandık. Kupamızı alıp, seyircilerimize, taraftarlarımıza, Galatasaray camiasına götürmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Fatih Terim, şampiyonluk kupasının kendilerine soyunma odasında verilme talebiyle ilgili olarak ise, ''Soyunma odasında kupa alınmaz. Kupanın alınacağı yer bellidir. Sadece kupayı alıp gitmek istiyoruz, başka bir niyetimiz yok'' diye konuştu.

Bu arada, Fatih Terim'in açıklama yaptığı esnada, sarı-kırmızılı futbolcular canlı yayına dahil olarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladılar.