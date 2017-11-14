Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109640
ALTIN
158.822
DOLAR
3.8708
STERLİN
5.0745
EURO
4.5456
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü Var 
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü...
'kasımpatı'
'kasımpatı'
Nadal sezonu kapattı
Nadal sezonu kapattı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı

"Kişilikli duruş camianın en büyük beklentisi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal, "Kazanırsınız, kaybedersiniz ama kişilikli duruş, şahsiyetli mücadele benim ve camianın en büyük beklentisi." dedi.

"Kişilikli duruş camianın en büyük beklentisi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal, "Kazanırsınız, kaybedersiniz ama kişilikli duruş, şahsiyetli mücadele benim ve camianın en büyük beklentisi." dedi.

14 Kasım 2017 Salı 16:51
0 Okunma
"Kişilikli duruş camianın en büyük beklentisi"

Gençlerbirliği Teknik direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarını Ankara'da oynayacaklarını hatırlatarak, camia olarak kişilikli duruşun en büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Bakkal, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iç saha avantajını kullanmak istediklerini belirterek, "Kazanacak mücadeleyi sergilemek gerekli. Evkur Yeni Malatyaspor maçında bunu yapamadık, Galatasaray'a zaten yetişemedik. (Bize bir şey olmaz) dediğimiz yerde sıkıntı başlıyor." dedi. 

"Kazanma coşkusunu sergilememiz, nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor"

Her zaman içindekini ve yüreğindekini söyleyen birisi olduğunu anlatan Bakkal, "Mücadele eden bir takım ortaya çıktığında 3 maçı da alırız. Bu biraz da oyuncunun tercihi. Kazanma coşkusunu sergilememiz, nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. 8 puanla son sıradayız. Buradan çıkmanın mücadelesini ortaya koyabilecek bir karakter bekliyorum." diye konuştu.

Önemli bir camia ve önemli bir kulüp olduklarının altını çizen Bakkal, "Ben de bu kulüpte en fazla çalışan teknik direktörlerden biriyim. Buranın hakkını fazlasıyla vermek, yakışanı da yapmak zorundayız. Bunun bilincinde milli takım arasını iyi kullandığımızı düşünüyorum. Eksiklerimizi biliyoruz. Futbolcularımız, gerçek kimliklerini ortaya koyarlarsa, iç sahada yenemeyeceğimiz takım ve kimseden farkımız yok. Sadece birazcık üzüleceğiz, sahada bir yerlerimiz çizilecek, kanayacak." ifadelerini kullandı.

"Bir fazla koşmamız, bir fazla istememiz ve ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor"

Bakkal, hastalığın da tedavisinin de belli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kulübümüz, ben ve arkadaşlarım, işimizi hiçbir zaman eksik yapmıyoruz. En tecrübeli dönemdeyiz ve verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bana karşı bireysel tek bir saygısızlığı olmayan bir grup var, inanılmaz karakterli çocuklar. İş bundan sonra performanslara bağlı. Artık elinden geleni veren verecek, çünkü süre daraldı. İçerideki 3 maçı iyi geçerseniz farklı, kötü geçerseniz farklı konuma gelirsiniz. Futbolcuların da bunun bilincinde olduklarını biliyorum. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama kişilikli duruş, şahsiyetli mücadele benim ve camianın en büyük beklentisi. Bunu da ya yapacaklar ya yapacaklar, başka şık yok. Kayserispor, geçen sene çalıştığım ve kümede tuttuğumuz bir takım. Geldiği noktada hem moralli hem yetenekliler. Bir fazla koşmamız, bir fazla istememiz ve ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiBeştepe İlhan Cavcav Tesisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan iyi haber
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan iyi haber
Drogba veda ediyor
Drogba veda ediyor
Türkoğlu: Oyuncular gereğini yapacaktır
Türkoğlu: Oyuncular gereğini yapacaktır
Kerim Frei Lucescu'dan davet bekliyor
Kerim Frei Lucescu'dan davet bekliyor
Nadal sezonu kapattı
Nadal sezonu kapattı
Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk
Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk
'Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok'
'Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok'
Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı
Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda Kenya rüzgarı
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda Kenya rüzgarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ