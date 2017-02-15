Kısa mesafe sürat pateni yarışında altın madalya Rus sporcunun

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni kızlar 1500 metrede Sema Çirti, 14. sırada yer aldı.

Yenişehir Sürat Pateni Salonu'nda yapılan, 15 ülkeden 27 sporcunun mücadele ettiği kısa mesafe sürat pateni yarışlarında Türk sporcular Sema Çirti 2.42.974'lük dereceyle 14. ve Kübra Uzun da 2.46.834'lük dereceyle 21. oldu.

Rus sporcu Vera Rasskazova, 2.35.111'lik dereceyle altın madalya kazanırken, Rus Sofya Boytsova 2.35.255'lik dereceyle gümüş ve İtalyan Melissa Tunno 2.35.411'lik dereceyle bronz madalya aldı.