Kırkpınar'da 654. buluşma

EDİRNE - Osmanlı'nın Rumeli'ne geçişiyle başladığı kabul edilen ve bu yıl 654'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar yarın Kırkpınar Er Meydanı'na çıkacak.



Tarihi kaynaklara göre, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncı birliklerinin öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı asker, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuştu.



Şimdi Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavina'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir. Akıncılar iki kardeşi bir söğüt ağacının altına gömerek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.



Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası dönemin başkent Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi. Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon geçmişte Kırkpınar Ağaları tarafından düzenlenirken 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesi organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

