Kırkpınar'a rekor katılım

EDİRNE - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl bin 923 sporcunun mücadele edeceği duyuruldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Tahir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne rekor katılımın sağlandığını söyledi.

Geçen yıl bin 713 kişi ile rekor kırıldığını ancak bu sene yeni bir rekorun ortaya çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Allah'ın izniyle bin 923 pehlivanın katılacağı üç gün sürecek güreşleri yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. İnşallah hak edenler kürsülere çıkar. Güreşleri kazasız belasız bitirmek en büyük temennimiz" diye konuştu.