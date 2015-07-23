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Kırkpınar'a rekor katılım

Kayıtları sona eren 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bin 923 sporcu mücadele edecek.

Kırkpınar'a rekor katılım

Kayıtları sona eren 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bin 923 sporcu mücadele edecek.

23 Temmuz 2015 Perşembe 21:32
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Kırkpınar'a rekor katılım
EDİRNE - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl bin 923 sporcunun mücadele edeceği duyuruldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Tahir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne rekor katılımın sağlandığını söyledi.

Geçen yıl bin 713 kişi ile rekor kırıldığını ancak bu sene yeni bir rekorun ortaya çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Allah'ın izniyle bin 923 pehlivanın katılacağı üç gün sürecek güreşleri yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. İnşallah hak edenler kürsülere çıkar. Güreşleri kazasız belasız bitirmek en büyük temennimiz" diye konuştu. 

 

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 10:20
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKırkpınarRekor Katılım
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