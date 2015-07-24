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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi

24 Temmuz 2015 Cuma 20:40
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

EDİRNE - 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kırkpınar Marşı'nın da seslendirildiği törende, geçen yılın başpehlivanı Samsunlu Fatih Atlı, göndere bayrak çekti.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Güreş aşkıyla sultanlar şehrine koşan güreş severleri, pehlivanları Edirneliler olarak sevgiyle selamlıyoruz" dedi.

654 yıldır geleneklerini koruyan Edirnelilerin kültürlerine sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Vali Şahin, "Kırkpınar Er Meydanı'nı gelecek yıl daha güzel şekilde yapacağız. Ayrıca güreş ağası Seyfettin Selim'in katkılarıyla Edirne'ye güreş eğitimi verecek bir spor lisesi açacağız. Tüm yiğit pehlivanlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, katılımcıları "Yiğitlerin harman olduğu, Fatih'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin şehri, ulu önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kentine hoş geldiniz" diye selamladı.

Güreş severlerin çok çekişmeli müsabakalar seyredeceğini belirten Gürkan, "Türk'ün yiğitliğini, mertliğini, yürekliliğini, asaletini, İslam dininin de fedakarlığını, mütevaziliğini ve paylaşımcılığını içinde taşıyan Kırkpınar'ın 654. randevusunda kıran kırana, yiğitçe güreşler izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yoğun katılımın yaşandığı 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, pehlivanlara yiğit gibi güreşmenin yakıştığını vurgulayarak, seyircilerin kıran kırana müsabakalar izlemek istediğini, bunları göreceklerine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi Bandosu'nun çaldığı Mehter Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı.

Kortej geçişinden sonra 20 davul ve 20 zurnadan oluşan ekip, mini bir gösteri yaptı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah başlayan, minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında yaklaşık bin 200 güreşçi çayıra çıktı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 09:22
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKırkpınar Yağlı Güreşleri
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