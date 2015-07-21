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Kırkpınar için 10 ton yağ

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, 10 ton yağ ile yağlanacak

Kırkpınar için 10 ton yağ

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, 10 ton yağ ile yağlanacak

21 Temmuz 2015 Salı 13:32
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Kırkpınar için 10 ton yağ

EDİRNE - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 654 yıldır devam eden bir dünya organizasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kırkpınar'ın UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Er Meydanı bölgesi Edirne’mizin 4 kez sel felaketine maruz kalması nedeniyle etkilenen bölgelerden biriydi. Edirne Belediyesi olarak yaklaşık 4 milyon liralık bir bedelle buranın onarımını gerçekleştirdik. Şu an itibariyle hiçbir eksiğimiz kalmadı."

Geçen yıl güreşler için bin 725 pehlivanın kayıt yaptırdığını hatırlatan Recep Gürkan, "Bu yıl bu sayının da üzerine çıkarak, yeni bir rekor kıracağımızı düşünüyorum. Edirne Belediyesi olarak pehlivanlarımızın yatak, yolluk ve ödülleri gibi harcamalar için  toplamda 1 milyon lira civarında bir para dağıtacağız. Bu organizasyon tamamen belediyenin bütçesinden karşılanıyor. Edirne Belediyesi dışında hiçbir kurumun bu anlamda maddi olarak bir katkısı yoktur."

10 ton yağ kullanılacak

Gürkan, Trakya Birlik'in pehlivanların güreşlerde yağlanması amacıyla 10 ton zeytinyağı verdiğini bildirdi.

Pehlivanların güreşirken terlediğinde yağın yakmasını önlemek için kullandıkları salaşpur bezinden de 2 bin metre aldıklarını aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Salaşpur bezinden 5 bin adet hazırladık. Ayrıca güreşlere katılımı artırmak için bilet fiyatlarında indirim yaptık. Biletix tarafından satılan Kırkpınar biletlerinin fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 40 düşürdük. Amaç daha çok para kazanmak veya Kırkpınar'dan az zarar etmek değil. Bizim amacımız kaç para harcarsak harcayalım, Kırkpınar gibi muhteşem bir organizasyonu daha çok seyirciyle ve coşkuyla kutlamaktır. Cuma ve cumartesi günü 50 lira, başpehlivanlık güreşinin olduğu 26 Temmuz Pazar günü 70 lira olmak üzere biletlerin satışlarını yapacağız."

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:32
Anahtar Kelimeler:
önce VatanGüreş
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