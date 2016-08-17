Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kırkpınar Er Meydanı yenilenecek

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığında bir dizi toplantılar yaptık. Kırkpınar Stadı'nın geleceği ile ilgili çalışmalara başladık." dedi.

Kırkpınar Er Meydanı yenilenecek

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığında bir dizi toplantılar yaptık. Kırkpınar Stadı'nın geleceği ile ilgili çalışmalara başladık." dedi.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 16:08
641 Okunma
Kırkpınar Er Meydanı yenilenecek

 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakalarında güreşseverlere Er Meydanı'nın yenileneceği müjdesini vermesinin ardından bu kapsamda ilk toplantının Ankara'da yapıldığı bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Ankara'ya gittiği, Gençlik ve Spor Bakanlığında Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bugünkünden daha donanımlı bir şekilde geleceğe taşınabilmesi adına gereken bütün çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Dünyanın en köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesi ve geleceğe taşınması için çalışmalara başladıklarını aktaran Gürkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakalarına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Er Meydanı'nın yenileceği müjdesini verdi. Er Meydanı bugünkü koşullarda ihtiyaca cevap vermiyor, donatıları eksik. Edirne Belediyesi olarak Er Meydanı dışındaki alanın rekreasyonunu yapmış, izinlerini almış, çalışmalara başlamıştık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya gittik. Gençlik ve Spor Bakanlığında bir dizi toplantılar yaptık. Kırkpınar Stadı'nın geleceği ile ilgili çalışmalara başladık. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin geleceğe taşınması, müsabakaların daha nezih bir ortamda yapılması ve yağlı güreşin gelecek kuşaklara bugünkünden daha da iyi, daha donanımlı bir şekilde taşınabilmesi adına Edirne Belediyesi olarak gereken bütün çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 16:09
Anahtar Kelimeler:
Kırkpınar Yağlı GüreşleriEr Meydanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ