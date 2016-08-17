Kırkpınar Er Meydanı yenilenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakalarında güreşseverlere Er Meydanı'nın yenileneceği müjdesini vermesinin ardından bu kapsamda ilk toplantının Ankara'da yapıldığı bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Ankara'ya gittiği, Gençlik ve Spor Bakanlığında Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bugünkünden daha donanımlı bir şekilde geleceğe taşınabilmesi adına gereken bütün çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Dünyanın en köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesi ve geleceğe taşınması için çalışmalara başladıklarını aktaran Gürkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakalarına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Er Meydanı'nın yenileceği müjdesini verdi. Er Meydanı bugünkü koşullarda ihtiyaca cevap vermiyor, donatıları eksik. Edirne Belediyesi olarak Er Meydanı dışındaki alanın rekreasyonunu yapmış, izinlerini almış, çalışmalara başlamıştık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya gittik. Gençlik ve Spor Bakanlığında bir dizi toplantılar yaptık. Kırkpınar Stadı'nın geleceği ile ilgili çalışmalara başladık. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin geleceğe taşınması, müsabakaların daha nezih bir ortamda yapılması ve yağlı güreşin gelecek kuşaklara bugünkünden daha da iyi, daha donanımlı bir şekilde taşınabilmesi adına Edirne Belediyesi olarak gereken bütün çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."