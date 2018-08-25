Kırgızistan 3. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacak

Göçebe döneminden kalan geleneklerini tüm canlılığıyla yaşatan Kırgızistan, 2-8 Eylül tarihlerinde 3. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Tarihteki Türk kavimlerin hayatına ve medeniyetine ışık tutmayı amaçlayan etkinlik, 2-8 Eylül'de Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Çolpon-Ata kentinde yapılacak.

Maskotu Tanrı Dağlarının sembolü kar leoparı olarak belirlenen etkinlik kapsamında etno spor oyunları, etno kültürel etkinlikler ve bilimsel konferanslar düzenlenecek. Kırgızistan, oyunların ilkini 2014, ikincisini 2016'da gerçekleştirdi. Mangala, kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 spor dalında yarışmaların düzenleneceği oyunlara, 80 ülkeden 3 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Maskotu Tanrı Dağlarının sembolü kar leoparı olarak belirlenen etkinlik kapsamında etno spor oyunları, etno kültürel etkinlikler ve bilimsel konferanslar düzenlenecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğindeki oyunlarda, 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz olmak üzere toplam 594 madalya dağıtılacak.

Öte yandan, etkinlik çerçevesinde efsane ve destan anlatımları yapılacak, zanaat fuarları, sergileri ve pazarlar kurulacak, göçebe ve modern kıyafetlerin yer alacağı defileler gerçekleştirilecek, halk oyunları gösterileri sunulacak, geleneksel tatlar ikram edilecek, kukla ve tiyatro gösterileri düzenlenecek. Oyunlar kapsamındaki bilimsel seminer ve konferanslarda göçebe halkların tarihi ve kültürü ele alınacak.

Oyunlarda 4 bin polis güvenliği sağlayacak. Bin 200 basın mensubunun oyunları takip etmesi bekleniyor. Ülkede iki yılda bir yapılan oyunlar, bu yıl ilk kez Türk Keneşi üye ülkelerden birine devredilecek.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları (THY) ile Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği oyunların ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA). Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da etkinliğin medya ortağı oldu.

Oyunların bu yılki bölümüne çeşitli ülkelerden üst düzey katılımın olması bekleniyor. Oyunların açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Özbekistan Devlet Başkanı Şefkat Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılması öngörülüyor.

Türk Keneşi 6. Zirvesi

Kırgızistan ayrıca 3 Eylül'de Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye liderlerinin katılımıyla Çolpon-Ata kentindeki Cengiz Aytmatov Kültür Kongre Merkezi'nde başlayacak Türk Keneşi 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirveye ilk defa katılacak Özbekistan, Devlet Başkanı Mirziyoyev tarafından temsil edilecek.

Zirve toplantısında, Türk Konseyi'nin Dönem Başkanlığı Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçecek.

Türk Konseyi'nin ana organı Devlet Başkanları Konseyi zirvesinin beşincisi, 11 Eylül 2015'te Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılmıştı.