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Kılıç: ''Çok güzel şeyler ortaya çıkacak''

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: ''Abdullah Avcı bugünü, yarını değil, Türk Milli Takımı'nın geleceğini planlamak üzere düşünülen bir hocaydı''

Kılıç: ''Çok güzel şeyler ortaya çıkacak''

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: ''Abdullah Avcı bugünü, yarını değil, Türk Milli Takımı'nın geleceğini planlamak üzere düşünülen bir hocaydı''

05 Haziran 2012 Salı 09:12
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Kılıç: ''Çok güzel şeyler ortaya çıkacak''

     Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Milli takıma şans tanındıkça, yeni oyunculara kapılar aralandıkça çok güzel şeyler ortaya çıkacak'' dedi.
     Kılıç, Samsun'da katıldığı temel atma töreninin ardından, A Milli Futbol Takımının 2014 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Portekiz ile yaptığı ve 3-1 kazandığı özel maçı değerlendirdi.
     Portekiz'in dünya ve Avrupa ölçeğinde bütün müsabakaların en iddialı takımlarından biri olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:
    ''Dünyanın en iddialı milli takımlarından birini Türk Milli Takımı çok rahat skorla, 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sahada gerçekten çok iyi bir milli takım vardı. Bursa'da oynanan son maçtan sonra yaptığım açıklamada şunu ifade etmiştim, 'Bu milli takıma şans tanımak lazım'. Abdullah Avcı kendine verilen fırsatı iyi kullanmak üzere yeni bir takım oluşturmanın gayretini veriyor. Milli takıma şans tanındıkça, yeni oyunculara kapılar aralandıkça çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Buna yürekten inanıyorum.''

-''Takım ruhu sağlanacak''-

Bakan Kılıç, milli takımın önünde iki yeni grup olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
     ''Yeni elemeler olacak. Abdullah Avcı bugünü, yarını değil, Türk Milli Takımı'nın geleceğini planlamak üzere düşünülen bir hocaydı. Tahmin ediyorum kendi misyonunun farkında olarak yepyeni bir milli takım iskeleti kurmak üzere kolları sıvamış durumda. Sadece bilinen, herkesin zihninde şekillenen oyunculara değil, yepyeni yeteneklere de kapıları sonuna kadar aralayacaktır. Bu yeni yetenekler Türkiye'deki takımlarda oynayan isimler arasında da vardır, yabancı ülkelerdeki takımlarda oynayan Türk uyruğunda olan oyuncular arasında da vardır. Yepyeni bir takım iskeleti ortaya çıkacak ve takım ruhu sağlanacaktır.''

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 01:16
Anahtar Kelimeler:
Kılıç
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