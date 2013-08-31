Kılıç CAS'ın kararlarını değerlendirdi

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, gazetecilerin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili kararlarına ilişkin, sorusu üzerine, 3 Temmuz 2011'de başlayan yargı sürecinin nihai aşamasına henüz tam olarak gelinmediğini söyledi.

Bugüne kadar hem Türk yargısını hem uluslararası yargıyı etkilemeye yönelik görüş beyanında bulunmadıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"UEFA ve FİFA, futbolun özerkliği konusunda çok katı ve ısrarcı. Dolayısıyla onların beklentileri Türkiye'deki yerel futbol makamlarıyla birlikte futbolun kronik sorunlarını çözüme kavuşturmak. Bizim de yaklaşımımız bundan öte değil. Çünkü futbolun sorunları çok taraflı sorunlar. Taraftarlık anlayışı içerisinde duygusal zeminde tartışılan sorunlar. Bu çok yönlü sorunu bir de politik duyguları işin içerisine karıştırarak ele aldığınız zaman iş iyice içinden çıkılmaz hale gelebilir. O nedenle biz tavrımızı yargının ve özerk kurulların kararlarını izlemek biçiminde ortaya koyduk. Onun dışında bizim politik bir inisiyatif geliştirmemiz söz konusu olmayacak ama takımlarla ilgili kan kaybı, kalite kaybı, heyecan kaybı, istek kaybı elbette Türk Milli futbol takımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Temennimiz Türk Milli futbol takımı üzerinde olumsuz gelişmelere yol açabilecek hadiselerin ivedilikle gündemin dışına taşınmasıdır."