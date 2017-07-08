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Kick boksta hedef zirve

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Kick boks olarak dünya sıralamasında ilk sıralardayız. Genel sıralamada da en üst sıraya çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Kick boksta hedef zirve

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Kick boks olarak dünya sıralamasında ilk sıralardayız. Genel sıralamada da en üst sıraya çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
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Kick boksta hedef zirve

Bolu'ya 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nı izlemek için gelen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada federasyon ve kick boks ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Federasyon tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'na 83 üniversiteden toplam 800 sporcunun katıldığını ifade eden Kayıcı, yıl içinde yaptıkları diğer turnuva ve şampiyonalara da yüzlerce sporcunun katılım gösterdiğini belirtti.

"Amacımız Türk kick boksunu daha üst sıralara çıkartmak"

Kayıcı, milli sporcularının Avrupa ve dünya şampiyonaları için hazırlık yaptığını anlatarak, "Kick boks olarak dünyada takım halinde bazı branşlarda ikinci, bazılarında da üçüncü sıradayız. Bizim amacımız Türk kick boksunu daha üst sıralara çıkartmak. Bazı branşlarda da birinci sıraya yerleşmek için çaba gösteriyoruz. Kick boks olarak dünya sıralamasında ilk sıralardayız. Genel sıralamada da en üst sıraya çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Federasyona kayıtlı sporcu sayısının 190 binin üzerinde olduğuna vurgu yapan Salim Kayıcı, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı bütün federasyonlar içerisinde, olimpik olan ya da olmayan bütün branşlar arasında lisanslı sporcu sayısı açısında dördüncü sıradayız. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla da tüm federasyonlar arasında almış olduğumuz madalya sayısı ile de üçüncü sıraya yükseldik. Bu bizim için büyük bir başarıdır ve bize ivme kazandırdı. Bizim hedefimiz bu camiada 250 binin üzerinde sporcu yetiştirmek."

AA

Anahtar Kelimeler:
BoluKick BoksTürkiye Kick Boks FederasyonuSalim Kayıcı
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