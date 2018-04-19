Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisinden üç puanla ayrılmak istediklerini belirterek, "Kesinlikle kümede kalacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız." dedi.

Başkent derbisi öncesi Osmanlıspor'da teknik direktör Buz ve futbolcu Musa Çağıran, Batıkent Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Daha önce Gençlerbirliği'nde de teknik direktörlük yapan Buz, "Rahmetli başkanla çalışma fırsatı ve gururu yaşadım. Tabii ki önemli bir müsabaka. İki güzide kulübün burada olması bizi üzüyor ama yapacak bir şey yok. Yarışma içerisindeyiz. Müsabakaya çıkıp üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde 29 puanla 17. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Osmanlıspor'un teknik direktörü Buz, her maçın final niteliği taşıdığını aktararak, "Gençlerbirliği karşılaşması final maçlarından biri. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Lig devam ediyor. Diğer sonuçlar da önemli. Biz kendimize bakacağız. Bu final maçında üç puan almayı amaçlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Yüreğimizi ortaya koyacağız. Allah'ın izniyle ligde kalacağız"

Buz, Osmanlıspor'un ligde kalacağına olan inancını dile getirerek, "Bizim inanmışlığımız yüzde 100. Baktığınız zaman bir puanla buraya geldik. Kesinlikle kümede kalacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız. Allah'ın izniyle ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Kümede kalmak için gereken puanın sorulması üzerine Buz, "Puan barajının 38'i bulabileceğini düşünüyorum. Ancak hesap kitap işine girdiğiniz zaman önünüzdeki işe tamamen odaklanamıyorsunuz. O yüzden tamamen Gençlerbirliği maçına odaklandık." yanıtını verdi.

Musa Çağıran: Final maçı

Osmanlısporlu futbolcu Musa Çağıran ise Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

Ligde son 5 haftaya girildiğine dikkati çeken Musa, "Hepsi bir final. Gençlerbirliği maçı da bir final. Bulunduğumuz konum ve yer belli. Acilen puan ve puanlara ihtiyacımız var. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Hem Ankara derbisi hem de iki takım gerçekten zor günler geçiriyor. Bunun bilincindeyiz. Sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz. İnşallah, Allah bize bu maçtan 3 puanla ayrılmayı nasip eder." diye konuştu.

Kümede kalmak için 37-38 puanın gerekeceğini düşündüğünü dile getiren orta saha oyuncusu, "Gençlerbirliği'nin 30, bizim 29 puanımız var. Yendiğimiz takdirde Gençlerbirliği'ni altımıza alıyoruz. Tamamen bir final maçı. Bu maç tabii ki de çok önemli ama ortada 15 puan var. Puanları almaya Gençlerbirliği maçıyla başlamak istiyoruz. Sonuçta Gençlerbirliği bizim rakibimiz. İki takım da düşmemeye oynuyor. Bu maçtan üç puan alan biraz daha rahat nefes alacak. Bir sonraki hafta içeride oynayacağız. Bu bizim için avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Musa'dan performansıyla yıldızlaştığı Trabzonspor maçına ilişkin açıklama

Musa, performansıyla yıldızlaştığı Trabzonspor maçına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Maça sanki puana ihtiyacımız yok, ligi bitirmiş gibi bir başlangıç yaptık. Trabzonspor bunun cezasını da kesti, 2-0'la içeri gönderdiler bizi. İlk yarı pasiftik. İkinci yarıya çıkmadan önce normal olarak biraz sesler yükseldi. Acil kedimize gelmemiz gerektiğini konuştuk. 'Maçı çeviririz' inancıyla sahaya çıktık ve benim golüm biraz takımı ateşledi. 2-0'dan 2-1 yaptık, 3-1'den dönüp 3-3 bitirdik. En baştan işi sıkı tutup, direkt üç puan alsak çok daha iyi olacaktı ama nasip değilmiş."

Trabzonspor maçındaki geri dönüşün mental açıdan takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Musa, "Demek ki istediğimiz zaman birçok şeyi yapabiliyormuşuz. Biraz geç olsa da bunun farkına varabiliyoruz. Eğer ligde kalmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Takım halinde savaşıp, iyi futbol oynayarak Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a 33 metreden attığı jeneriklik golü anlatan Musa Çağıran, "O an içimden kaleye vurmak geldi. Nasıl gideceğini tabii bilemezsiniz. Ben de bir tercihte bulundum, vurdum. Top da çok güzel gitti. Çok da güzel gol oldu." ifadelerini kullandı.