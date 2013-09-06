Kerim Frei Beşiktaş yolunda

İSTANBUL - Beşiktaş, milli futbolcu Kerim Frei'ın transferi için kulübü Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
AA
Son Güncelleme: 06.09.2013 16:47
Beşiktaş, milli futbolcu Kerim Frei'ın transferi için kulübü Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş, milli futbolcu Kerim Frei'ın transferi için kulübü Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
İSTANBUL - Beşiktaş, milli futbolcu Kerim Frei'ın transferi için kulübü Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
AA