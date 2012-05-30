Kepez kupası bizim için önemli

İSTANBUL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat, A Milli Kadın Takımı'nın bugün başlayacak Kepez Turnuvası'ndaki performansını, eksikleri görme açısından önemsediklerini söyledi.

Jülide Sonat, federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek milli takımın ilk hazırlık maçlarını oynayacağına dikkati çekerek, ''Burada alınacak sonuçlar önemli değil. Bu turnuva, FIBA Olimpiyat Elemeleri öncesi A Milli Kadın Takımı'nın eksiklerini görme konusunda bize yardımcı olacak. Maçlarda alacağımız sonuçlardan öte FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne kadar eksiklerimizi nasıl kapatacağımızı görmek daha önemli'' diye konuştu.

Turnuvadaki rakiplerinden Japonya'yla FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Sonat, ''Aynı grupta mücadele edeceğimiz Japonya'yı yakından değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu, rakibimizi tanımamız açısından çok önemli'' dedi.